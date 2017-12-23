Giriş Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 16:35

Dilmen, Galatasaray’ın, Fatih Terim hamlesini, Dursun Özbek’in son mermisini kullanması şeklinde yorumladı. Dilmen ayrıca Fatih Terim ve TFF için çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE DİLMEN’İN AÇIKLAMALARI:

TEK MERMİSİ KALMIŞTI

“Beklenmedik bir şey değildi. Dursun Bey’in 4-5. teknik adamı herhalde. Mafya lideri falan değil ama silahında bir tane mermisi kalmıştı. O mermiyi de kullanması gerekiyordu. Bundan sonra atacağı her adım kendisini de götürecekti.

SIR İÇERİSİNDE BİR OPERASYON…

Dursun Bey için önemli bir hamleydi. Fatih Terim boşta olduğu sürece Galatasaray’ın teknik direktörü rahat değildir. Bu Fatih Terim’den kaynaklı değil, CV’sinden kaynaklı… Dursun Bey’in olağanüstü sır içerisinde götürdüğü bir operasyon oldu. Kendisini kutlamak lazım. Kongre kararı alırken muhtemelen kafasında Fatih Terim vardı.

EN ÇOK OH ÇEKEN FEDERASYON OLMUŞTUR

Çok sert bir lig var, çok renkli bir lig olacak. Yayıncı kuruluş için de bir şans. En çok oh çeken de Türkiye Futbol Federasyonu olmuştur. TFF’nin eli kolaylaşmıştır. Geç kaldı ama Dursun Özbek son mermisini kullandı.”

Fatih Terim’in beğeneceği bir oyuncu kadrosu var. Hücumcu bir kadro var. 1-2 transfer yapacaktır. Dolayısıyla bir sıkıntı olmaz.