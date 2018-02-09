Ana Sayfa Dünya İşte şanslı numaralar

İşte şanslı numaralar

Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde 200 bin TL’lik büyük ikramiye “34278” numaralı bilete isabet etti.

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 12:00
İşte şanslı numaralar

Devlet Piyangosu Çekilişinin İkramiyesi Talihli Bileti Buldu

Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde 200 bin TL’lik büyük ikramiye “34278” numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamada 18 Şubat’taki bir sonraki çekilişte büyük ikramiyenin 200 bin TL, toplam ikramiyenin ise 524 bin 100 TL olacağı kaydedildi.  Bilet fiyatının 15 TL olacağı ve bugün satışa sunulacağı belirtilen açıklamada, tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere www.kktcpiyangolar.com adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

İki köy daha teröristlerin elinden alındı
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık