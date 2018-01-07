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İsveç'te patlama meydana geldi

Başkent Stockholm'deki bir metro hattında meydana gelen patlamada 2 kişi ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2018 Pazar 16:09
İsveç'te patlama meydana geldi
İsveç'te metroda patlama

Başkent Stockholm'deki bir metro hattında meydana gelen patlamada 2 kişi ağır yaralandı.

 

İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyinde bulunan Huddinge'e bağlı Varby Gard Mahallesi metrosunda patlama meydana geldi.

Södertörn İtfaiye Müdürlüğünden Lars-Ake Stevelind, yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saatle 11.07'de yaşandığını ve iki kişinin ağır yaralandığını belirtti.






Patlamaya el yapımı bomba neden oldu

Patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu aktaran Stevelind, yaralanan 45 ve 60 yaşlarındaki iki kişinin ise hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın terör bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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