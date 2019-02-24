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İTALYA'DA BİSİKLET KULLANANA 250 EURO'YA KADAR TEŞVİK

İtalya'nın Bari kentinde motorlu taşıtlar yerine bisiklet kullanmayı özendirmek için belediye, kent halkına 250 Euro'ya varan teşvik ödemesi yapacak.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:57
İTALYA'DA BİSİKLET KULLANANA 250 EURO'YA KADAR TEŞVİK

Gelecek Pazartesi günü başlayacak "Yaşanabilir ve Teknolojik Kent İçi Hareket" isimli proje kapsamında belediye, yeni bisiklet satın alan Barililere 100-250 Euro arası katkı payı ödeyecek.
İkinci el bisiklet satın alanlara 100, yeni bisikletler için 150, elektronik bisikletler için ise 250 Euro'ya varan fon sağlanacak.
Ayrıca projenin ilk dört ayı boyunca ev-iş ya da ev-okul arası ulaşımda bisiklet kullananlara kilometre başına 20 cent ödeme yapılacak.
Gün içinde başka amaçlarla bisiklet kullananlara da kilometre başına 4 cent ödenecek.

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