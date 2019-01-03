İTALYA’DA ROBOTLARLA EĞİTİM

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2019 Perşembe 09:26

Euronews’un haberine göre, Istituto Comprensivo Statale Toscanini adlı ilkokuldaki öğrenciler İtalyanca ve tiyatro derslerini robotlarla birlikte görüyor.



Projenin mimarlarından edebiyat öğretmeni Luca Raina, bu derslerde robot kullanımı fikrinin eğitimin geleceğine duydukları ilgilen doğduğunu ve biraz da delilik olduğunu söylüyor:



"Robotlar hayatımızın bir parçası olacak, bu yüzden onlarla iletişim kurmayı öğrenmeliyiz. Eğitim kurumlarının yeni teknolojileri yakından takip etmesi ve çözümsel anlayışla yaklaşması gerekiyor."

Sahnede robotlar, perde arkasında öğrenciler



Milano'ya 40 kilometre uzaklıktaki okulda, 10 yaşındaki öğrenciler bir tiyatro oyunu sahneledi. Diğer okullardakilerden farklı olarak öğrenciler sahnede değil, bu kez perde arkasındaydı. Sahne de ise miniklerin yazıp yönettiği oyunu sergileyen robotlar vardı.



Hareket etmeleri için tekerlekleri olan, yüzleri ekranlardan oluşan ve ses sistemi donanımlı robotların kostümlerini de yine öğrenciler tasarladı.



Dört ay süren proje üç bölümde yürütüldü. Teknik bölümde robotlar ve arayüzleri tasarlandı. İtalya dili ve edebiyatı derslerinde ise senaryo ve diyalogların yazılmasına odaklanıldı. Problem çözme, iletişim ve ekip çalışması ise projenin pedagojik yanını oluşturdu.



Robotların tasarımcılarından Angela Bravo, bu teknoloji ürünlerinin dört bölümden oluştuğunu anlatıyor; "Hareket mekanizması, robotun beyni dediğimiz ana modül, yüzlerini ve mimiklerini yansıtan bir ekran ve seslerini duyurdukları hoparlörler..."



Robotlar mühendisler tarafından üretilse de kostümlerin tasarlanması, oyunun metninin arayüz aracılığıyla robotlara programlanması ise öğrencilere bırakıldı.



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“EN ÖNEMLİ SORUN ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİK KONULARDA EĞİTİLMEMESİ”



Bu girişimci ve yenilikçi akıma katılan okulların sayısı her geçen gün artıyor, eğitim görevlileri ders kitapları kadar artık robotlardan da faydalanıyor.



Bravo, eğitim sistemindeki bir eksikliğe dikkat çekiyor. Robotlarla ilgili eğitim Bilgi Teknolojileri öğretmenlerine verildiğinden diğer eğitim görevlileri bu yeni teknolojilerden geri kalabiliyor.



Raina da "Son yıllarda okullarda yeni teknolojilere harcanması için cömert bütçeler ayrıldı. Ancak alınan teknolojik ürünler genelde raflarda tozlanmaktan başka bir işe yaramıyor" diyor ve ekliyor:

"Teknoloji elimizin altında ancak eğitim alanında bunları en etkili şekilde nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz."



Raina'ya göre sorunun kaynağı Eğitim Bakanlığının geleceğin öğretmenlerinden tam olarak neyin beklendiğini bilmemesi ve yaratıcılığın yetersiz kalması.



Öğretmenlerin muzdarip olduğu diğer bir sorun ise okullar arasındaki uçurum. Eğitim Bakanlığının 2015'te hayata geçirdiği ve yeni teknolojilerin desteklendiği dijital plan kapsamında okullara ek mali yardım yapılsa dahi imkanları kısıtlı eğitim kurumlarının bu destekten etkili bir şekilde faydalanamadığı belirtiliyor.



Gelişmiş okullarda yeni teknolojilerin doğru alanlarda kullanılması için yeterli imkân ve vizyonun yanı sıra donanımlı eğitmenlerin bulunduğunu söyleyen Raina, çözümü okullarla teknolojiyi barıştırmada, eğitim sistemine entegre etmede görüyor.