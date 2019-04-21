İYİLİK FESTİVALİ TAMAMLANDI

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 15:49

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, çocuklara, eğlenerek iyilik yapmanın önemini anlatan ve 13 Nisan’da Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda başlayan İyilik Festivali, dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da şölen havasında sona erdi.

İyilik Festivali’nde, Rafadan Tayfa, Studio21 Dans Gösterisi, Akrobasi Gösterisi, Rafadan Tayfa Dijital Oyunları ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici çocuklarla buluştu.

Festivale katılan çocuklara, geçtiğimiz Ocak ayında yapılan Rafadan Tayfa Sinema Günleri’nde ilkokul öğrencilerinin çizdiği ve kitap haline getirilerin “iyilik resmi kitabı” ve toprağa ekildiğinde çiçek açan “iyilik tohumları” dağıtıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) katkılarıyla düzenlediği İyilik Festivali’nde, konser, dans gösterimi, akrobasi gösterisi, dijital oyunlar festival süresince ilgi gördü.