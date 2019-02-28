İZİNSİZ KUMARA TUTUKSUZ YARGILAMA

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:13

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Çürümleri Önleme şubesinde görevli polis memuru Kemal Özkılıç olayla ilgili bulguları aktardı. Özkılıç huzurda bulunan zanlı Şahin Doğan’ın 2019 Ocak ve Şubat ayları arasında Lefkoşa'da meydana gelen izinsiz şans oyunu makinesi ithal etmek, tasarrufunda, Kontrolünde Kanunsuz şans oyun makinesi bulundurmak ve kumar oynatmak meselesine methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olara gönüllü ifade verdiğini, ve suçunu itiraf ettiğini ayrıca ithal etmiş olduğu toplam 20 makinanın poliste emare belirtti. Özkılıç, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)