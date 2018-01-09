Josh Cullen dişsiz kaldı

West Ham United’ın genç yıldızı Josh Cullen FA Cup’ta Shrewsbury ile karşılaştıkları maçta dişlerinden oldu. Mücadelenin 77.dakikasında Shrewsbury’li Abu Ogogo’nun yüzüne gelen tekmesiyle dişleri kırılan Josh Cullen’ın ağzı kanlar içinde kaldı.
West Ham United’ın genç yıldızı Josh Cullen FA Cup’ta Shrewsbury ile karşılaştıkları maçta dişlerinden oldu. Mücadelenin 77.dakikasında Shrewsbury’li Abu Ogogo’nun yüzüne gelen tekmesiyle dişleri kırılan Josh Cullen’ın ağzı kanlar içinde kaldı.
FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI İKİNCİ TRANSFERİ