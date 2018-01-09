Ana Sayfa Dünya Josh Cullen dişsiz kaldı

Josh Cullen dişsiz kaldı

West Ham United’ın genç yıldızı Josh Cullen FA Cup’ta Shrewsbury ile karşılaştıkları maçta dişlerinden oldu.

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2018 Salı 20:11
Josh Cullen dişsiz kaldı
Genç futbolcunun ağzında diş kalmadı!

West Ham United’ın genç yıldızı Josh Cullen FA Cup’ta Shrewsbury ile karşılaştıkları maçta dişlerinden oldu. Mücadelenin 77.dakikasında Shrewsbury’li Abu Ogogo’nun yüzüne gelen tekmesiyle dişleri kırılan Josh Cullen’ın ağzı kanlar içinde kaldı.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI İKİNCİ TRANSFERİ
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık