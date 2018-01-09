Judy bebek otopsi yapılacak

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2018 Salı 19:57

Judy bebekten kötü haber

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde doğan ancak daha sonra annesi tarafından terk edilen ve aylarca hastanede bakımı yapılan Judy bebek hayatını kaybetti.

BRT muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu sabah evinde ölü bulunan Judy bebeğin ölüm sebebi araştırılıyor.Judy bebek, 2017 yılında engelli olarak hayata gelmişti.Ülkemizde öğrenci olarak bulunan annesi tarafından hastahanede terk edilen Judy bebeğe uzun bir zaman hastane personeli tarafından bakıldı.

Daha sonra koruyucu bir aileye verilen Judy bebekten bugün acı haber geldi. Koruyucu ailenin evinde ölü bulunan Judy bebeğin ölüm nedeninin araştırılmakta olduğu belirtildi..