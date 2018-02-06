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Kaçak avlanan kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta pazar günü M.O. (E-38) ve M.E.(E-39) araç içerisinden ava kapalı bölgede, güneşin batışı ile doğuşu arasında ateş etmek suretiyle kanunsuz olarak avlandıkları sırada polis tarafından görüldüklerini fark ederek kaçtılar.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 19:39
Kaçak avlanan kişi tutuklandı

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH TAŞIMA (AV TÜFEĞİ) TAŞIMA, TASARRUF VE KULLANMA,

Güzelyurt’ta pazar günü M.O. (E-38) ve  M.E.(E-39)   araç içerisinden ava kapalı bölgede, güneşin batışı ile doğuşu arasında ateş etmek suretiyle kanunsuz olarak avlandıkları sırada polis tarafından görüldüklerini fark ederek kaçtılar.

Yürütülen soruşturma neticesinde adı edilenler bulunarak tutuklanmış olup,  bahse konu araç, araç içerisinde bulunan av tüfeği ve muhtelif markalarda 14 canlı av tüfeği fişeği ile projektör emare olarak alındı.

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