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Kaçak sigara yakalandı

Girne Turizm Limanı’ndan dün KKTC’ye giriş yaptığı sırada kullanımında bulunan tır araçta yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş, 305 karton muhtelif markalarda sigara bulunduğundan tutuklandı.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 19:35
Kaçak sigara yakalandı

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU  S.D. (E-57) Girne Turizm Limanı’ndan dün KKTC’ye giriş yaptığı sırada kullanımında bulunan tır araçta  yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş, 305 karton muhtelif markalarda sigara bulunduğundan tutuklandı.

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