Kaçak sigara yakalandı

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU S.D. (E-57) Girne Turizm Limanı’ndan dün KKTC’ye giriş yaptığı sırada kullanımında bulunan tır araçta yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş, 305 karton muhtelif markalarda sigara bulunduğundan tutuklandı.
GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU S.D. (E-57) Girne Turizm Limanı’ndan dün KKTC’ye giriş yaptığı sırada kullanımında bulunan tır araçta yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş, 305 karton muhtelif markalarda sigara bulunduğundan tutuklandı.
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