“KADIN GİRİŞİMCİLER İLE İLHAM BULUŞMASI”

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 08:50

YAGA’dan verilen bilgiye göre, Proje kapsamında düzenlenen panele, Türkiye'nin dört bir yanından katılan girişimci kadınların yanı sıra, TOBB Kadın Girişimciler İzmir İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, TOBB Sektörel ve Girişimcilik Dairesi Başkanı Ozan Acar, Film yapımcısı ve Türsak Başkanı Elif Dağdeviren, Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kıbrıs İşinsanları Yatırım ve Ekonomi Derneği (KİYED) As Başkanı Evren Erk, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, Coca-Cola Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Müdürü Tülin Kara Özger konuşmacı olarak yer aldı.

Bu arada, KKTC Başbakanlık YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin ve Kıbrıs İşinsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED) As Başkanı Evren Erk, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret etti. Akabinde İZTO Genel Sekreteri Mustafa Tanyeri ile İzmir ve KKTC arasında işbirlikleri yaratılması hakkında görüşme gerçekleştirildi.