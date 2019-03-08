KADINLARDAN ATATÜRK BÜSTÜNE ÇELENK

Giriş Tarihi: 8 Mart 2019 Cuma 13:14

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ve bazı siyasi partilerden kadın temsilciler, Lefkoşa’da Atatürk Büstü’ne çelenk koydu.

Kadınlar, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşını okumalarının ardından büste çelenk bıraktı.