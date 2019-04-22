"KAHIRBAHÇE" KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR...

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 10:26

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray maçına göre ilk 11'de zorunlu 3 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Galatasaray ile sahalarında oynadıkları maçta gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım, Roberto Soldado ve sakatlığı bulunan Victor Moses yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de Mauricio Isla, İsmail Köybaşı ve Andre Ayew'e şans verdi.

Alanyaspor, sahasındaki son 6 maçta 5. galibiyetini almayı başardı.

16 Eylül’den bu yana ligde deplasmanda maç kazanamayan Fenerbahçe, yine gülemedi. Son 2 maçını berabere bitiren sarı-lacivertlilerin kazanamama serisi 3'e yükseldi.