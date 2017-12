Kahve bahane dokunulmazlık şahane

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 10:57

Hakkındaki ceza davalarından kurtulmak için milletvekilliği seçimlerine girdiği öne sürülen Bulut Akacan'ın sırf kazanarak dokunulmazlık kazanmak için pervasızca harcama yaptığı iddia ediliyor

Kıbrıs Manşete ulaşan güvenilir kaynaklar Akacan'ın bu tavırlarından parti yönetiminin de rahatsız olduğunu belirttiler .

Bulut Akacan'ın bireysel olarak yaptığı kampanyalarda dozunu kaçırdığı vatandaşların sosyal medya paylaşımlarında da dikkatlerden kaçmıyor . Vatandaşlar kahve promosyonuna sosyal medyada çok sert tepki gösterdiler.

Konuyla ilgili detaylı haberlerimizi seri haber şeklinde delilleriyle birlikte yapacağız. Bizi izlemeye devam ediniz . Sosyal Medyada kahve ile oy isteme ile ilgili olarak düşen bazı mesajlar şöyledir: Biray Delicırmak: Halkı satılık görüyorlar... Söyleyecek söz bulamıyorum... Yuh artık Sami Ulu nedir ama? gave dağıdır? Ömer Ziya Demirel: Biraz daha gün yanaşsın da hisarın üstünde döner da dağıtacaklar. Gelenek bozulmaz. Ramadan Hamidi: Bir gıbrıslı sözü bunlar rahmetliyi sıçırttılar Sami Ulu: Black dağıdırsa bir tikcik de verecem, söz Emrah Sehsuvaroglu: Con mu mehmet efendimi? Her şeyden uzak ne bir beklenimiz var nede bunları çekecek sabır bir avuç kaldık kendi memleketimizde yabancı olduk . Ismail Özbarış: Ülke siyaseti bunlara kalmışsa Pardon. Sadi Bonanza Erdendog Jr.: Senda bütün gündür uğraş, yok yüzünü karaladıydın yok ismini çizdiydin, numarayı unuttuydun.. Ali Alnar: Böylesi bireysel davranan kişilerden kimseye hayır yoktur... Bunlara oy vermeyin... Salih Derya: Gerçek mi be gardaş bu gave da içmem artık s.....i ne hade yahu Kufi Birinci: Bunun gördükten sonra kahvesini de içmem. Yusuf Özbahadır: Evet bir kahvenin 40 yıl hatırıvar doğrudur.ister içersin yada teşekkür edersinburada kötü olan ne yoksa ötekileştirme gayretleri akıl bulanıklığı çok gördük geçirdik renoyla maliye bakanıolanları atama İÇ işleri giderken Mercedesler en azından bunun birşeyleri var at tiki da korkma EMEKÇİ KARDEŞLER Eren Soygür: Gerçekten utanç verici.

Salih Derya: Bu seçmen uyursa daha ne deyim be ama ben yorumsuzum sövmeye gerek yok da bu zat meclise girersadüşün artık Hüseyin Manik: 40 yıl oy verecen diyor yani? Yeni godaman Yılmaz Öztürk: Bu durumda tüm kahvecilerin aday olması lazım...Adamların sınırsız miktarda hatırları vardır neme lazım :) Halil Dericioğlu: Rezalet Halil Dericioğlu: Bir kaldı prezervatifin üstüne koyasınız resimlerinizi. reziller Sami Ulu: Yakında şişme bebek dağıtacak Hüseyin Dorak: Benimda 1 oyum var ama Öyle 1 kahveye da gitmeyik :) yaratıcılık ta sınır yok :) Sadık Tuver: Be arkadaşlar! Ma nedir yaptığınız farkındamısınız yani? Bu adam size para verse bu gadar reklam yapamazdınız gendine, vazgeçin artık başkalarının reklamını yapmaktanda, ne yapacaklarımızı anlatın millete millet bunu öğrensin. Aksi taktirde bu adama reklamları için yardımcı olmaktan başka bir şey yamazsınız. Erbay Gürtav: Kırk yıldır bir fincan kahve milletin burnundan fitil fitil getirdiler Cenk Özdağ: Şirin kerata. Ceran Tunalı: Nedir be ama biri gavedagidir biri Müslümanlık taslar. Şaşırdılar artık insanları nasıl gandirip oy alacaklar gece düşünürler sabah uygularlar.