Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligindeki rakibi Bayern Münih’te Thomas Müller, kalçasından sakatlandı.
Beşiktaş’ın Rakibi Bayern Münih’te Thomas Müller Sakatlandı
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligindeki rakibi Bayern Münih’te Thomas Müller, kalçasından sakatlandı.
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi ikinci turdaki rakibi Bayern Münih’te kaptan Thomas Müller sakatlandı.
Almanya Kupası’nda Paderborn’u deplasmanda 6-0 yenerek turlayan Bayern Münih adına kaptan olarak ilk 11’de sahaya çıkan Thomas Müller, 32. dakikada yerini Corentin Tolisso’ya bıraktı.
KALÇASINDA ZEDELENME VAR
Karşılaşmadan sonra soruları yanıtlayan Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, Müller’in kalçasında bir zedelenme olduğunu, önümüzdeki günlerde sakatlığın ne durumda olacağını bekleyip göreceklerini söyledi.