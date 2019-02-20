KALKANLI’YA 7 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesintiden Papatya Sokak, Yasemin Sokak, Orkide Sokak Çiğdem Sokak ve Hanımeli Sokak etkilenecek.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesintiden Papatya Sokak, Yasemin Sokak, Orkide Sokak Çiğdem Sokak ve Hanımeli Sokak etkilenecek.
JAPONYA'DAN, PAKİSTAN'A 10 MİLYON DOLARLIK YARDIM