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KALKANLI’YA 7 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı bölgesinde bazı sokaklara 7 saat boyunca elektrik verilemeyecek.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 08:57
KALKANLI’YA 7 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesintiden Papatya Sokak, Yasemin Sokak, Orkide Sokak  Çiğdem Sokak ve Hanımeli Sokak etkilenecek.

 

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