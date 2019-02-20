KAMU ÇALIŞANLARINA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:27

İktidar kanadı tarafından ‘kamu reformu’ olarak anılan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, yasalaşma yolunda ilerliyor.

Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan yassa tasarısının bazı maddeleri, reformun kelime anlamı olan ‘değişimi’ pek de olumlu yansıtmıyor.

Şöyle ki; tasarıdaki 71’inci madde uyarınca, kamu çalışanlarının sosyal medya hesapları üzerinden çalıştıkları kurumla ilgili açıklama yapması yasaklanacak.

Mevcut “Kamu Görevlileri Yasası”nın 39’uncu maddesinin reforme edilmiş hali olarak ortaya çıkan 71’inci maddeye göre çalışanların, çalıştıkları kurumla ilgili sosyal medya üzerinden yapacakları herhangi bir açıklama, haklarında soruşturma açılmasına neden olabilecek.

Kamuda yaşanan yolsuzluk ya da rant girişimlerinin ifşa edilmesinde önemli rol oynayan kamu çalışanlarının ‘kişisel’ sosyal medya hesapları, tasarı yasallaştıktan sonra kısıtlanacak.

BENGİHAN: “DAHA DİKKATLİ OLMA KONUSUNDA SINIRLAMA”

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yasa tasarısıyla, kamu çalışanlarının sosyal medya üzerinden yapacakları açıklamalar konusunda ‘daha dikkatli olmaları’ konusunda bir sınırlama getirileceğini ifade etti.

“HAKLARINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILABİLECEK”

Bengihan, çalışanların sosyal medyayı kullanırken belli bir disiplin adı altında, çalıştıkları kurumla alakalı yapacakları herhangi bir açıklama nedeniyle, haklarında disiplin soruşturması açılabileceğini kaydetti.

Yasa tasarısının, Bakanlar Kurulu’ndan geçerek Meclis’e gönderilmesini ‘dayatmacı’ olarak niteleyen Bengihan, hükümetin, sendikalar tarafından tasarıya ilişkin verilen görüşlerinin dikkate alınmadığını söyledi.

“GÖÇ YASASI’NDAN DAHA KÖTÜ BİR DURUMA SOKACAK”

Tasarının, kamudaki mevcut durumu, göç yasasından daha kötü bir pozisyona sokacağını belirten Bengihan, “Reform denilen şey daha iyi daha yeni olması gerekirken mevcuttan daha kötü durumda” şeklinde konuştu.

“TASARIYA KARŞI ORTAK MÜCADELE BAŞLATACAĞIZ”

Tasarıyla ilgili komitede ret oyu kullandıklarını belirten Bengihan, ‘kamu reformunun’ çalışanların hak ve menfaatlerini geri götürdüğü gerekçesiyle kamuda örgütlü bulunan bazı sendikalar olarak bugün bir açıklama yapacaklarını ve kamu reformuna karşı ortak mücadele başlatacaklarını ifade etti.

İLGİLİ MADDELER

KAMU ‘REFORMU’

71. Kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumca yetkili kılınmadıkça, kurumlarının hizmet politikası veya hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili olarak ve/veya kurumu ile ilgili yanıltıcı bilgi vererek olumsuz etki yaratacak şekilde basın ve yayın organları ve/veya elektronik haberleşme araçları, sosyal medya aracılığıyla yazılı veya sözlü bilgi ve demeç veremez.

Ancak, bu yasak, yasal olarak yapılan sendikal çalışmalar ile kamu tüzel kişiliğine haiz meslek örgütlerinin çalışmalarını sınırlandırıcı veya suçlayıcı yönde kullanılamaz.

MAYIS 1979 TARİHLİ “KAMU GÖREVLİLERİ YASASI”

39. Kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumca yetkili kılınmadıkça, kurumlarının hizmet politikası veya hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili olarak basın ve yayın organlarına yazılı veya sözlü bilgi ve demeç veremezler.

Ancak, bu yasak, yasal olarak yapılan sendikal çalışmaları sınırlandırıcı veya suçlayıcı yönde kullanılamaz.