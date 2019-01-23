KANTARA KIŞ KAMPI 4-16 ŞUBAT ARASINDA

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:42

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kamp için başvurular 28 Ocak Pazartesi günü itibariyle mesai saatleri içerisinde Gençlik Dairesi Müdürlüğünde kabul edilecek, her dönem için yatak kapasitesi doluncaya kadar müracaat alınacak.

Müracaat formları Gençlik Dairesi Müdürlüğünden ya da Gençlik Dairesi Facebook sayfasından temin edilebilir. Müracaat formlarında aile onayı zorunlu. Kamp ücreti ise 70 Türk Lirası.

Başvuru için, aile onaylı kamp başvuru formu, kimlik kartı fotokopisi ve 70 TL kamp ücreti isteniyor.

Kamp dönemleri ve tarihleri şöyle;

“4-7 Şubat – 6.-7. Sınıflar; 7-10 Şubat – 7.-8. Sınıflar; 10 –13 Şubat – 11.-12. Sınıflar; 13-16 Şubat – 9.-10. Sınıflar.”

