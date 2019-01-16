"KARAMAN'DA DOME OTELİ ALDIĞINDAN VEKİLDİ"

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:32

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına konuk olan Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, Dome Otel ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dome Hotel’e 10 yılda ödenen rakamın 10 Milyon TL olduğunu vurgulayan Zaroğlu, “Sayın Bayram Karaman 2008 yılında orayı aldığında milletvekiliydi. Neden Karaman milletvekili iken imza atamazsın, yasaya aykırı demediniz?” dedi.

“DOME HOTEL’DE YAPILAN PEŞKEŞTİR”

Dome Hotel ile ilgili manipülasyon olduğunu savunan Bertan Zaroğlu, Kıbrıs Türk halkının hakları gasp ediliyor. Dome Hotel’de yapılan peşkeştir. Günlük 280 TL’ye hangi hakla birilerine veriliyor?” ifadelerini kullandı.

“BİRİLERİ KENDİ YANDAŞLARINI, BANA KARŞI HAREKETE GEÇİRİYOR”

170 odalı bir hotelin günlük 280 TL’ye işletildiğini söyleyen Zaroğlu, “Ben konu hakkında farkındalık yaratmak istedim. Bana teşekkür etmesi gereken insanlar, sosyal medya üzerinden bana hakaret ediyor. Ortada bir haksızlık var, birileri kendi yandaşlarını, sosyal medyadan, bana karşı harekete geçiriyor. Orası Kıbrıs Türk’ünündür. Orası KKTC’nindir. Ben insanların haklarını savunma, iyi bir milletvekili olma peşindeyim” diye konuştu.