Ana Sayfa Dünya Karaman'da fetö operasyonu

Karaman'da fetö operasyonu

Karaman’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 7 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2018 Cumartesi 20:39
Karaman'da fetö operasyonu
Karaman'daki FETÖ/PDY operasyonunda 7 tutuklama

Karaman’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 7 kişi tutuklandı.

     

Edinilen bilgiye göre, KaramanCumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman başta olmak üzere KonyaAnkaraAdanave Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheliden 16'sı yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 7 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, sorguları halen devam eden 9 kişinin ise bu hafta içi adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

ABD YARGILANMALI !
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık