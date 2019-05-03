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KARAOĞLANOĞLU’NDA TECAVÜZ İDDİASI

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu bölgesinde önceki gün yaşandığı iddia edilen olayda 24 yaşındaki üniversite öğrencisi kıza tecavüz ettiği öne sürülen Ürdün uyruklu Moawia Al Awavdah ile suçla bağlantılı aranan Anas Hayajneh Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 09:19
KARAOĞLANOĞLU’NDA TECAVÜZ İDDİASI

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, Karaoğlanoğlu bölgesinde 30 Nisan saat 03.00 sıralarında zanlı Moawia Al Awavdah’ın evlerinde bulunan 24 yaşındaki S.K. isimli kadını darp edip, zanlı Anas Hayajneh’in yardımı ile ellerinden kollarından tutarak evin yatak odasına götürdüğünü ve arzusuna hilafen cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Olayın ardından müştekinin şikâyetçi olduğunu kaydeden polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini, darp ve zorlama olduğuna dair rapor alındığını söyledi.

Özcü, olayın ardından aranan zanlıların önceki gün evlerinde tespit edildiğini, bir polis ekibinin eve gittiğini, zanlı Moawia Al Awavdah’ın evde yakalandığını belirtti.

Özcü, zanlı Anas Hayajneh’in ise mutfak penceresinden kaçtığını, kısa süre sonra da cadde üzerinde yürürken yakalandığını söyledi.

Polis, zanlıların evinde yapılan aramada çarşaf, yastıkların ve müştekiye ait şortun emare olarak alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

 

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.Mahkemede söz hakkı alan zanlılar ise iddiaları kabul etmedi.

 
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