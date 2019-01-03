KARAPAŞAOĞLU’NA 2 BİN TL PARA CEZASI

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2019 Perşembe 19:21

Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen bugünkü dava sonucunda Karapaşaoğlu’na 2 bin TL para cezası verildi. Karapaşaoğlu 10 gün içinde cezayı ödemezse 20 gün hapis yatacak. Karapaşaoğlu, para cezasını ödemeyeceğini açıkladı.

Ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler de Askeri Mahkeme önüne giderek Karapaşaoğlu’na destek belirtti.

Davada ilk sözü alan Savcı Doğa Tokay, Karapaşaoğlu’nun askeri seferberliğe hazırlık çağrısını reddettiğini belirterek, hakkındaki davaları okudu.

Daha sonra söz alan Karapaşaoğlu’nun avukatı Öncel Polili, Karapaşaoğlu’nun savaş ve şiddet karşıtı olduğunu, anti-militarist düşüncelerinin askerlikle çatıştığını, sivil itaatsizlik olarak seferberliğe gitmeyi reddettiğini kaydetti.

Polili, para cezası kesilmesi halinde Karapaşaoğlu’nun bunu da ödemeyeceğini, çünkü parayı ödemenin de düşünceleriyle çeliştiğini belirtti.

SAĞER: “VİCDANİ RETLE İLGİLİ DÜZENLEME YOK”

Tarafları dinleyen Yargıç Temay Sağer kararı açıkladı. Sağer, KKTC’de vicdani retle ilgili düzenleme olmadığını, seferberlik çağrısına uyulmamasının suç olduğunu söyledi.

Kararında Karapaşaoğlu’nun sabıkasız ve genç, hakkındaki davaları kabul ederek adalete yardımcı olmasını göz önünde bulundurduğunu belirten Sağer, suçun ciddiyeti de dikkate alındığında Karapaşaoğlu’na 2 bin TL para cezası kestiğini açıkladı.

Yargıç Temay Sağer, para cezasının 10 gün içinde ödenmemesi halinde 20 günlük hapsin söz konusu olacağını belirtti.

MAHKEME SONRASINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Mahkemenin kararını açıklaması sonrasında Halil Karapaşaoğlu, avukatı Öncel Polili, Avrupa Vicdani Ret Bürosu (EBCO) Temsilcisi Derek Brett ve YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı açıklama yaptı.

Halil Karapaşaoğlu, “Murat’ın ve Haluk’un yaptığı gibi para cezası ödemeyi reddediyoruz. Para cezasını ödersek bunun hiçbir anlamı yoktur. 10 gün sonra buraya, 20 gün cezaevinde kalmak üzere geleceğiz” dedi.

Konuşmasında hükümeti de eleştiren Karapaşaoğlu, “Demokratik olduğunu iddia eden bir hükümet döneminde bunu yaşadığım için utanıyorum. Hükümette iki tane üniversite hocası vardır. Biri Başbakan, biri de Başbakan Yardımcısı’dır. Bu karar, onların düşünsel kariyerleri için utanç olacak. Bu yaşananlar benim için bu utanç değil onurdur. Silah tutmak istemediğim, arkadaşım Andonis’e kurşun sıkmayacağımı söylediğim için beni yargılıyorlar, 20 gün cezasına çarptıracaklarını söylüyorlar. Bu kabul edilemez, insanlık dışı bir uygulamadır. Bu ülkenin utancıdır…” ifadelerini kullandı.

Halil Karapaşaoğlu, mücadelelerinin burada bitmeyeceğini de söyledi.