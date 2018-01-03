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Kardeşini tabanca ile vurdu

Gazimağusa’da Zabitler Petrol İstasyonu’nda, U.Z. (E-57) kimlikli kişi kardeşi Şevki Zabitler’i (E-52) tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Şevki Zabitler ameliyata alınırken; kaçan zanlı U.Z. polis tarafından aranıyor.

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2018 Çarşamba 13:16
Kardeşini tabanca ile vurdu

Gazimağusa’da Zabitler Petrol İstasyonu’nda, U.Z. (E-57) kimlikli kişi kardeşi Şevki Zabitler’i (E-52) tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Şevki Zabitler ameliyata alınırken; kaçan zanlı U.Z. polis tarafından aranıyor. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bugün saat 16:30 sıralarında yaşandı. İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki Zabitler Petrol İstasyonu’nun ofis kısmında, U.Z. (E-57), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayla, tartıştığı kardeşi Şevki Zabitler'i (E-52) vücudunun muhtelif yerlerine ateş edip öldürmeye teşebbüs etti. Olayda ağır yaralanan Şevki Zabitler kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. U.Z. ise polis tarafından aranıyor.

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