Kardeşini tabanca ile vurdu

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2018 Çarşamba 13:16

Gazimağusa’da Zabitler Petrol İstasyonu’nda, U.Z. (E-57) kimlikli kişi kardeşi Şevki Zabitler’i (E-52) tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Şevki Zabitler ameliyata alınırken; kaçan zanlı U.Z. polis tarafından aranıyor. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bugün saat 16:30 sıralarında yaşandı. İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki Zabitler Petrol İstasyonu’nun ofis kısmında, U.Z. (E-57), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayla, tartıştığı kardeşi Şevki Zabitler'i (E-52) vücudunun muhtelif yerlerine ateş edip öldürmeye teşebbüs etti. Olayda ağır yaralanan Şevki Zabitler kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. U.Z. ise polis tarafından aranıyor.