"KARMA OY KALDIRILMALI"

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:52

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, BRT'de katıldığı programda UBP ve siyasi gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

UBP'nin halkla iletişiminin ve propaganda faaliyetlerinin her geçen gün arttığını ifade eden Gardiyanoğlu, Güneş Web TV'nin yakın zamanda yayın hayatına başlayacağını açıkladı...

Gardiyanoğlu, Köşklüçiftlik'teki Genel Merkeze stüdyolar yapılacağı bilgisini paylaştı.

UBP'nin Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi gibi kırmızı çizgileri olduğunu hatırlatan Gardiyanoğlu, bu kırmızı çizgilerden ödün vermeden, ama kurumsal yapısını ve politikalarını da yenileyerek yoluna devam edeceğini söyledi...

Gardiyanoğlu, “ Yolumuza gençleri ve yeni fikirleri de katarak devam ediyoruz. Genel Başkanımızın direktifleri doğrultusunda, Genel Sekreterimizin organizasyonunda, Mart Ayı'nda, 3 haftasonu geniş katılımlı çalıştay düzenleyeceğiz. Olası seçim için manifestomuzu hazırlayacağız. Gelecek politikalarımıza şekil vereceğiz... Kıbrıs Konusu'ndan sağlığa, eğitime, turizme her konuyu masaya yatıracağız. Öncesinde ise İlçe olarak Şubat Ayı içinde çalıştaylarımız olacak. Üyelerimize anket düzenleyeceğiz. 15 soru soracağız. Üyelerimizin her konuda görüşlerini alacağız” dedi...

Cumhurbaşkanlığı seçimi için herhangi bir ismin zikredilmesinin doğru olmadığını belirten Gardiyanoğlu, “ Bizim tek amacımız var bayrağı geri almaktır. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, tabanın isteği ile belirlenecek adayın kazanmasıdır” diye konuştu...

Ülkede sürekli erken seçim yapılmasının, sağlıklı hükümet kurulamamasının 2 nedeni olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, karma oy sisteminin kaldırılması, barajın da yüzde 10'a çıkarılması gerektiğini söyledi.

Gardiyanoğlu, eğitimde, sağlıkta, kamuda reformların hayata geçirilememesinin kısa dönemli hükümetler olduğunu ifade ederek, istikrar için, artık uzun dönemli, tek başına iktidarlı dönemlerin şart olduğunu anlattı.

Sadık Gardiyanoğlu, karma oy sisteminin kaldırılması ve yüzde 10 barajının ardından başkanlık sisteminin de gündeme gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi...

(KIBRIS POSTASI)