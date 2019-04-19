KARPAZ GATE MARINA'DA MÜHÜR ŞOKU!

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 19:31

Karpaz Gate Marina, Yenierenköy Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Karpaz Gate Marina’nı8n Yatların bakımı dahil, restoranlar, kafe, market ve diğer ofislerin yasaya uygun olmayan koşullarla işletildiği için Yenierenköy Belediyesi ekipleri tesisi mühürledi.

RESTORAN KAFE GİBİ BÖLÜMLERİN SAĞLIK KONTROLÜ YAPILAMIYOR

Karpaz Gate Marina’nın kaçak dolgu alanları için resmi prosedürleri yerine getirmemesi ve marinadaki restoran, kafe gibi sosyal tesislerin üç aydır yasal prosedürü yerine getirmemesi sebebiyle mühürleme işlemleri gerçekleştirildi.

HİÇ BİR ŞEY YASAL DEĞİL

Mühürlenene Karpaz gate Marina konusunda açıklama yapan belediye başkanı Emrah Yeşilırmak, Karpaz Gate Marina’nın bölge için gerek ekonomik gerekse turizm anlamında çok büyük değer olduğunu ifade ederek, böylesi tesislerin yasal prosedüre uygun faaliyet göstermelerini istediklerini ifade etti.

Marinada mühürlenen bölümlerin, hiçbir yasal statüsünün olmadığını belirten Yeşilırmak, üç aydır çalışma izinlerinin yenilenmediğini, dolayısıyla çalışanların da resmi kayıtlarının yerine getirilmediğini belirten Yeşilırmak, resmi prosedürler yerine getirilene kadar mühürlerin sökülmeyeceğini söyledi.

MARİNA AVUKATI BAŞKANI TEHDİT ETTİ

Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, marina avukatının kendisini tehdit ederek hakaretlerde bulunduğunu kaydederek polise suç duyurusunda bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Bölgeden edinilen bilgiye göre, restoran, kafe gibi tesislerin mühürlenmesinin ardından hizmet alamayan yat sahiplerinin marinayı terk etmeye başladığı bilgisi geldi. Çok sayıda yat Karpaz Gate Marina’dan ayrıldı.