Karpaz-iskele yolunda kaza meydana geldi

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 12:02

İskele- Karpaz anayolu Kurtuluş kavşağında akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Erdoğan Altın’ın CJ 993 plakalı salon aracı ile dikkatsizce anayola çıkarak İskele yönünden gelen Ömer Avşar yönetimindeki GK 694 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada sonucunda araç sürücüleri ile CJ 993 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Calibe Altın yaralandı. Yaralilar Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçların da büyük zarar gördüğü kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

Havadis