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Karpaz yolunda trafik kazası

İskele- Karpaz anayolu Kurtuluş kavşağında dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2018 Çarşamba 12:32
Karpaz yolunda trafik kazası

İskele- Karpaz anayolu Kurtuluş kavşağında dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Erdoğan Altın’ın CJ 993 plakalı salon aracı ile dikkatsizce anayola çıkarak İskele yönünden gelen Ömer Avşar yönetimindeki GK 694 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada sonucunda araç sürücüleri ile CJ 993 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Calibe Altın yaralandı. Yaralilar Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçların da büyük zarar gördüğü kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor. 

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