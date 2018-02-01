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KARŞILAŞMANIN TEK GOLÜ ERAY ATASEVEN’DEN GELDİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında iki Süper Lig temsilcisinin mücadelesinde kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor oldu.

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2018 Perşembe 20:50
KARŞILAŞMANIN TEK GOLÜ ERAY ATASEVEN’DEN GELDİ
Akhisarspor evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti    

Teleset Mobilya Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor’u 89. dakikada bulduğu golle 1-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında iki Süper Lig temsilcisinin mücadelesinde kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor oldu.

KARŞILAŞMANIN TEK GOLÜ ERAY ATASEVEN’DEN GELDİ

Spor Toto Akhisar Stadı’ndaki ilk gece maçında yeşil-siyahlılar, tıpkı Antalyaspor maçında olduğu gibi golü son dakikalarda buldu ve Kayserispor’u 1-0 yenerek avantaj sağladı.

Akhisarspor’a yeni stadındaki ilk galibiyeti getiren golü 89. dakikada genç oyuncu Eray Ataseven kaydetti.

Rövanş karşılaşması 7 Şubat’ta Kayseri’de oynanacak.

Spor24

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