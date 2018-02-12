Kaş dökülmelerinin tedavi edilmesi için öncelikle altında yatan sebeplerin araştırılması gerekmektedir. Özellikle kadınların çok fazla uyguladıkları kaş boyama, kaşa uygulanan farlar ve kaş aldırma gibi nedenler kaş dökülmelerine neden olan başlıca sebepler arasındadır. Kötü ve dengeli beslenmemek de kaş dökülmelerine neden olmaktadır. Vücut yiyeceklerin içerisinde bulunan mineralleri yeterli miktarda almazsa kıl köklerin gelişimi de azalarak dökülmelerin oluşumuna zemin hazırlar. Hipotroid rahatsızlığı bulunan kişilerde saç ve kaş dökülmelerine rastlamak da normaldir. Birçok deri hastalığının sonucunda da kişilerin kaşları dökülebilir. Örneğin atopik dermatit gibi egazaması bulunanlarda rastlanabilir. Bunun dışında kemoterapi, saç kıran, çarpma ve yaralanmalar, kaş bölgesinde görülen çeşitli oluşumlar, kullanılan bazı ilaçlar, mantar enfeksiyonları gibi hastalıklar da kaşlarınızın dökülmesinin neden olduğu hastalıklardır. Kaş dökülmesine ne iyi gelir?
- Sarımsağın içeriğinde bir çok faydalı vitamin ve mineral bulunmaktadır. Kükürt, selenyum, B vitaminleri ve C vitaminleri gibi bileşenlere sahip olan sarımsak kullanımı kısa sürede kaşlarınızın çıkmasına yardımcı olacaktır. sarımsağı iyice ezerek suyunu çıkardıktan sonra kulak pamuğu yardımı ile dökülen kısımlarınıza sürebilirsiniz. Daha sonra masaj yaparak parmaklarınızla iyice deriye geçtiğinden emin olun ve çok bekletmeden yıkayarak durulayın.
- Aktarlardan rahatlıkla bulabileceğiniz hint yağı kaşlarınızın daha çabuk yerine gelmesini sağlayan yöntemlerden birisidir. hint yağı kaş köklerini besleyerek kaşların yerine gelmesi için gereken proteinleri uyaracaktır. Organik hint yağını bir pamuk yardımı ile kaşlarınıza sürünüz. Daha sonra masaj yaparak yediriniz. Yatmadan önce uygulayarak gece bu şekilde uyumanızda bir sakınca yoktur.
- Hinditancevizi yağı da kısa sürede daha kür ve sağlıklı kaşlara sahip olmanızı sağlayacak yöntemlerden birisidir. içeriğinde bulunan E vitamini, demir gibi maddeler kaşlarınızın kalınlaşmasına yardımcı olur. Hindistan cevizini ılıyıncaya kadar ısıttıktan sonra kaş diplerinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Masaj yapmanız aynı zamanda kan dolaşımınızı hızlandıracak bir yöntemdir.
- Sarımsak gibi etkili bir diğer yöntem de kaşlarınıza uygulayacağınız soğandır. Sadece kaş değil saç çıkarması için de çok etkil bir uygulamadır. Soğan suyunda bulunan kükürt kaş köklerinizi güçlendirerek daha sağlıklı ve güçlü kaşlara sahip olmanızı sağlar. püre haline getirerek ezeceğiniz soğanın suyunu birkaç dakika kaşlarınıza masaj yaparak uygulayınız. Kuruyana kadar kaşlarınızda bekletiniz de daha sonra yıkayarak durulayınız.
- E vitamini yönünden zengin bir içerikte bulunan zeytin yağı da kaşlarınızın çıkmasını hızlandıracaktır. Kaşlarınızın bu uygulamadan sonra daha güçlü, parlak ve sağlıklı uzadığını farkedeceksiniz. Gece yatmadan bir miktar zeytinyağını kaşlarınıza sürünüz ve sabah uyandığınız zaman yıkayınız. Buna ek olarak zeytin yağı içerisine bal da ekleyebilirsiniz.
- Kıl köklerini besleyen aloe vera jeli daha kalın ve sık kaşlara sahip olmanızı sağlayacaktır. İkiye keseceğiniz aloe vera bitkisinden çıkan jeli direk olarak kaşlarınıza sürünüz. Ayrıca aloe veranın nemlendirici etkileri de bulnmaktadır. Yarım saat kadar bekledikten sonra kaşlarınızı yıkayabilirsiniz. Birkaç hafta bu uygulamaya devam ederek etkili sonuçlarını görebilirsiniz.