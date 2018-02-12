Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 03:54

Kaş dökülmelerinin tedavi edilmesi için öncelikle altında yatan sebeplerin araştırılması gerekmektedir. Özellikle kadınların çok fazla uyguladıkları kaş boyama, kaşa uygulanan farlar ve kaş aldırma gibi nedenler kaş dökülmelerine neden olan başlıca sebepler arasındadır. Kötü ve dengeli beslenmemek de kaş dökülmelerine neden olmaktadır. Vücut yiyeceklerin içerisinde bulunan mineralleri yeterli miktarda almazsa kıl köklerin gelişimi de azalarak dökülmelerin oluşumuna zemin hazırlar. Hipotroid rahatsızlığı bulunan kişilerde saç ve kaş dökülmelerine rastlamak da normaldir. Birçok deri hastalığının sonucunda da kişilerin kaşları dökülebilir. Örneğin atopik dermatit gibi egazaması bulunanlarda rastlanabilir. Bunun dışında kemoterapi, saç kıran, çarpma ve yaralanmalar, kaş bölgesinde görülen çeşitli oluşumlar, kullanılan bazı ilaçlar, mantar enfeksiyonları gibi hastalıklar da kaşlarınızın dökülmesinin neden olduğu hastalıklardır. Kaş dökülmesine ne iyi gelir?