KATİL SANIĞI AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 07:55

Gönyeli’de geçtiğimiz yıl 31 Ekim tarihinde temizlik için gittiği evde eski sevgilisi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen Gülbahar Ulutan’ın katil sanığı Fatih Çıkrıkçı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede söz alan sanık Çıkrıkçı, “Avukat tutma imkanım yok” dedi. Başkan Fadıl Aksun, sanığın “Taammüden adam öldürme” ve “Adam öldürme” suçlarıyla yargılanacağı dikkate alındığından, sanığa avukat tutmak için emir verip, Lefkoşa Baro Başkanı’nı yetkili kıldığını ve emrin tebliğine emir verdi. Başkan Aksun, davayı 8 Mayıs’a erteledi.

(STAR KIBRIS)