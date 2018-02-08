Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 12:44

Mağusa’da Ekim ayında Halime Çetin’i 4 el ateş ederek öldüren katil zanlısı Hayrettin Özcömert, yargılanmak üzere Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi

YARASI AĞIR:

Katil zanlısı Özcömert’in yüzü feci şekilde dağınık. Yüz nakli gündemde. Cezaevi koşullarında barınması mümkün olmayan Özcömert, gardiyan gözetiminde, hastanede yargılanmayı bekleyecek.

Özcömert’in iki yıldan önce iyileşmesi ve yardım almadan yaşaması mümkün değil Gazimağusa’da, Beşevler bölgesinde, 5 Ekim tarihinde Halime Çetin’i, 4 el ateş ederek öldüren ve ardından aynı silahla intihara teşebbüs eden katil zanlısı Hayrettin Özcömert dün Gazimağusa Ceza Mahkemesi’nde itham edildi.

10 davadan itham edilen Özcömert, ileride yargılanmak üzere Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi. Tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden, polis eskortu eşliğinde, ambulans ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne getirilen Özcömert, konuşamadığı için yazarak kendini savundu.

Davanın Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesinde ilk günü 26 Şubat Pazartesi günü. Tutukluluğu hastanede devam edecek İlk duruşmasında da doktorların verdiği raporda katil zanlısının yaralarının 2 yıldan önce iyileşmeyeceği mahkemeye sunulurken, zanlının yüz nakli de gündeme gelmişti. İki yıl boyunca birinin yardımı olmadan hayatını idame edemeyecek olan Özcömert’in cezaevinde sağlığı nedeniyle uygun ortam sağlanmayacağı için yeniden tutuklu yargılanmak üzere Lefkoşa Hastanesi’ne sevk emri verildi.

“Hiç iyi değilim” İşlediği cinayetin ardından kendini de vurarak ağır yaralanan ve aylardır hastanede tedavi gören Özcömert, hortum yardımı ile nefes alıyor. Avukatı olmayan Özcömert, ağız, burun ve çenesi olmadığı için konuşamıyor. Dinlediği ithamların ardından kendini savunma maksatlı yazı yazan Özcömert, “Bir an önce sağlığıma kavuşmak istiyorum hiç iyi değilim” yazısını mahkemeye sundu. Kaynak: Havadis