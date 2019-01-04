KAVGA ESNASINDA GÖZÜNE ÇATAL SAPLADI!

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2019 Cuma 08:50

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının yaralama suçundan tutuklandığını anlattı. Çamlıbelli, 2 Ocak 2019 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Girne’de, zanlının ve İzzet ÖNAL arasında çıkan tartışma sonucu, 268 promil alkollü olan zanlının, İzzet ÖNAL’ın yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip akabinde de tasarrufunda bulunan yemek çatalını İzzet ÖNAL’ın sol gözaltına sokmak suretiyle yaraladığını söyledi. Zanlının ayni gün tutuklandığını, çatalın emare olarak alındığını kaydeden Çamlıbelli, görgü tanıklarında da ifade aldıklarını söyledi. Çamlıbelli, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu, bir otelde aşçı olarak çalıştığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ise yemek yerlerken kavga çıktığını, elinde çatal olduğunu, boğuşma esnasında yanlışlıkla arkadaşına sağlandığını söyleyerek, kasti bir şey yapmadığını söyledi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının haftada bir gün ıspatı vücut yapmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı 1 ayı aşmayacak süre ile cezaevine gönderildi.

(STAR KIBRIS)