Kavga kanlı bitti

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2018 Cumartesi 15:35

YARALAMA

Değirmenlik'te faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde, dün saat 14:30 sıralarında, H.İ (E-44) adlı kişi; daha önceden aynı işyerinde çalışan oğlunun işten durdurulmasına sebep olduğuna inandığı Ahmet Taş ile tartıştıkları sırada Taş’ı darp etti ve tasarrufunda bulunan bıçağı gelişi güzel Ahmet Taş'a doğru salladı. Bu sırada, sözkonusu iki kişiyi ayırmak için araya giren Muhammed Essa Rana'yı H.İ adlı kişi sağ el avuç içinde yüzeysel olarak yaraladı. H.İ tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.