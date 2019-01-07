KAYA TEHLİKE YARATIYOR

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2019 Pazartesi 19:01

Lapta Başpınar bölgesinde, dağdan kopan kaya kütlesi aşağıdaki evler için tehlike yaratıyor.

Lapta'da yıllarca muhtarlık yapan eski mücahitlerden Nidai Keleş, dağdan kopan kayanın altının boş olduğunu, herhangi bir toprak kayması sonrası kayanın felakete neden olacağını savundu.

Yetkilileri uyaran Nidai Keleş, konuyu Girne Kaymakamlığı'na da aktardığını ancak kimsenin gelip kontrol etmediğini iddia etti.



Kaya kütlesinin alt kısmında konutlar olduğunu söyleyen Nidai Keleş, daha önce yaşanan sel felaketi gibi bir felaketin burada yaşanması sonrasında, kaya kütlesinin altındaki toprağın kaymasıyla birlikte kayanın da hareket edeceğini ve bir felakete neden olacağını ifade etti. Böyle bir felaket yaşanmaması için yetkilileri göreve davet eden Nidai Keleş, Jeoloji Maden Dairesi'nin, Sivil Savunma ekiplerinin gelerek burada bir incele yapmasını istedi.

Haluk DOĞANDOR

Kıbrıs Medyatör

Özel Haber