“KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLEMEMESİ KAYIP”

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:39

Faiz Sucuoğlu, bir ülke ekonomisi için en önemli unsurlardan birinin de dıştan kaynak girişini sağlayabilmek olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu açıdan da KKTC’ye önemli olanaklar sağladığını ifade etti.

Görevde olan 4’lü koalisyon hükümetinin diğer konularda olduğu gibi Türkiye’den sağlanan bu desteğin ülkemize aktarılması konusunda da sınıfta kaldığını savunan Sucuoğlu, bu ödeneğin 2018 yılında dörtlü koalisyon hükümeti tarafından değerlendirilmediğini savundu.

“ALT YAPI İÇİN YÜZDE 20.87, REEL SEKTÖR İÇİN YÜZDE 36.27 KAYNAK KULLANILDI”

Sucuoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“2018 yılında altyapı projeleri için ayrılan ödenek 464.319.566,95 TL’yken, KKTC Hükûmeti tarafından kullanılan tutar 96.890.533,38TL’de kalmıştır. Bunun anlamı ise alt yapı için hibe harcama oranının %20.87 olarak gerçekleşmesidir. Reel sektör projeleri için 2018 yılında ayrılan ödenek ise 212.000.000,00TL’dir; harcanan tutar ise 76.885.560,09 TL olmuştur. Böylece reel sektör için ayrılan kaynağın ancak yüzde %36.27’si kullanılmıştır. “

Faiz Sucuoğlu, Türkiye’nin KKTC’ye verdiği hibe katkıların 2016 ve 2017 yılları için gerçekleşme oranları konusunda ise şunları kaydetti:

“2016 yılında Altyapı Projeleri için kullanım oranı %33.72. 2016 yılında Reel Sektör Projeleri için kullanım oranı %60.67. 2017 yılında Altyapı Projeleri için kullanım oranı %48.36. 2017 yılında Reel Sektör Projeleri için kullanım oranı %72.33. Bu rakamlar ve oranlar son yılların en düşük hibe kullanma oranının bu hükümet döneminde olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Neden böyle oluyor? Koalisyon hükümetinin sıcak paraya ihtiyacı yok mu?”

Sucuoğlu, konunun takipçisi olacaklarını ve halkı bu kaynaklardan yoksun bırakanlardan hesap soracaklarını kaydetti.