KAZA ZANLISI 5 BİN LİRA TEMİNAT YATIRACAK

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:45

Lefkoşa’da geçtiğimiz gün gece yarısı Dr.Fazıl Küçük Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde batı istikametine doğru aracı ile dikkatsizce seyreden ve yolu karşıdan karşıya dikkatsizce yaya olarak geçmeye çalışan Anıl Salih Kalçin’e çarparak ağır şekilde yaralanmasına neden olan zanlı Mohammad Khaled Odeh dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması halinde tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)