Giriş Tarihi: 1 Şubat 2018 Perşembe 20:47

Aykut Kocaman’dan Giresunspor maçı sonrası şok sözler: “Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok. bu organizasyonu geçecek gücümüz yok. Tecrübeli insanım. net gözüküyor. ligde ve kupada şampiyon olma ihtimalimiz yok Karabük maçında 3 oyuncumuz sınırda. çat, çat, çat tam nokta atışı kart veriyorlar”.?Fenerbahçe’de Giresunspor karşılaşması sonrası teknik direktör Aykut Kocaman, A Spor mikrofonlarına öyle ifadeler kullandı ki gündem değişti… Deneyimli çalıştırıcı hakemlerden şikayet ettiği çarpıcı konuşmasında ligde ve kupada şampiyonluk şanslarının zor olduğunu kaydetti. Kocaman “Taraftarımızın bir kısmı Ozan olayından, Valbuena olayından, çoğu zaman benim üzerimden bir şeyler oluşturmaya çalışıyor. Bu bana karşı bilerek yapılıyor. Ancak bir de hakemler var. Cesaretleri ve doğrulukları bizim karşımızda harika. Her şeyi yakalıyorlar. Konu rakiplerimiz olunca bunu yakalama konusunda imtina ediyorlar. İşte bu maç, daha 1. dakikada bize sarı kart çıkıyor. Rakipler bu kartları görmüyor” dedi.

KAZANDIK, LİNÇ EDİLDİK

Aykut Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü: “Alper Ulusoy’du galiba hakem. Karabük maçı oynuyoruz. 3 oyuncumuz sarı kart sınırında. Çat, çat, çat diye tam nokta atışı kartlar gösteriliyor. Niye rakiplerimize olmuyor. Ben çok tecrübeli bir insanım. Çok net şekilde gözüküyor. Bizim ligde ve kupada şampiyon olma ihtimalimiz zor. Fenerbahçe taraftarı da bunu bilsin. Beşiktaş’ı yendiğimiz maçtan sonra adeta ‘Neden yendik’ diye linç edildik. Akhisar maçında hemen infaz. Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok, bu organizasyonu geçecek gücümüz yok”..