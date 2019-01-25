KIB-TEK YETKİLİLERİ, ARIKLI İLE GÖRÜŞTÜ

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:29

YDP Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, dün KIB-TEK’i ziyaret ederek, Kurum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıya, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, As Başkan Muharrem Saygılı, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Kurum Genel Müdürü Ahmet Dargın ile birlikte KIB-TEK Mali Koordinatörü Hasan Başoğlu da katıldı.

Kurum hakkında bilgi almak isteyen tüm siyasi partilere kapılarının açık olduğunu vurgulayan KIB-TEK yetkilileri, bu bağlamda Genel Başkan Arıklı’ya KIB-TEK ve genel olarak ülkenin elektrik enerjisi gündemine ait tüm konularda geniş bilgi verdi.

KIB-TEK Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre samimi bir havada geçen toplantıda, YDP Genel Başkanına, KIB-TEK’in gelir-gider durumu, borç ve alacakları, maliye ile olan mahsuplaşmada gelinen son aşama hakkında bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca ihale yöntemiyle satın alınması için karar üretilen çift yakıtlı santraller ve bu santrallerin satın alma finansmanı konusu da detaylı olarak ele alındı. Toplantıda Arıklı’nın sorularını da yanıtlayan Kurum yetkilileri, elektrik maliyet bileşenleri, yakıt tedarik süreçleri hakkında bilgiler verirken, akıllı sayaçların devreye girmesi ile birlikte artan fatura tahsilat oranı konusundaki verileri de paylaştı. Ülke gündeminin en önemli maddeleri arasında bulunan enterkonnekte kablo projesine ait son gelişmeler konusunda da bilgilendirilen Erhan Arıklı’ya, geçmişte Türkiye ile imzalanan protokoller ve KIB-TEK ilişkisinin yanı sıra ihaleye çıkılacak yeni santrallerde yakıt olarak kullanılması hedeflenen doğal gaz temin süreçleri hakkında da geniş bilgi verildi.

KIB-TEK’in hazırlamış olduğu 146 sayfalık Elektrik Enerjisi Üretim Senaryoları Raporu’nun sunumunun da yapıldığı toplantıda, KIB-TEK personel maaşları, mevcut üretim, iletim ve dağıtım şebekeleri ile gelişim süreçleri gibi konular da ele alındı.