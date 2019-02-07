KIB-TEK YÖNETİM KURULU DOKUNULMAZ MI?

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2019 Perşembe 11:00

KIB-TEK’e keşif bedeli 45 milyon Euro olan dört yeni jeneratörün neden alındığını ve bunun neden uluslararası ihaleyle yapılmadığını soran Arıklı, buna harcanan paranın Türkiye’den kabloyla elektrik getirme maliyetinin önemli bölümünü karşılayabilecek bir tutar olduğunu söyledi.



YÖNETİM KURULU DOKUNULMAZ MI?

YDP’den yapılan yazılı açıklamada Kıb-Tek’in denetimsiz yönetimi, şeffaf olmayan yapısı ve adrese teslim ihale yöntemi ile her geçen gün batağa sürüklendiği, yönetim kurulunun kendisini dokunulmaz hissettiği, ihalelerin çoğunun da şaibeli olduğu kaydedildi

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ahmet Hüdaoğlu’nun yaptığı Kıb-Tek ile ilgili iddialarda bulunan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, kurumun rant merkezi haline getirildiğini söyledi. Kıb-Tek’e keşif bedeli 45 milyon Euro olan dört yeni jeneratörün neden alındığını ve bunun neden uluslararası ihaleyle yapılmadığını soran Arıklı, buna harcanan paranın kabloyla elektrik getirme maliyetinin önemli bölümünü karşılayabilecek bir tutar olduğunu söyledi.

YDP dün yaptığı yazılı açıklamayla da, Kıb-Tek’i şeffaf olmaya çağırdı, iktidara gelmesi durumunda harcanan her kuruşun hesabını soracağını kaydetti.



YDP Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, Kıb-Tek denetimsiz yönetimi, şeffaf olmayan yapısı ve adrese teslim ihale yöntemi ile her geçen gün batağa sürüklenmektedir. Sorumsuz yönetimin uçuk ve şaibeli yatırımların faturasını ise tüketici ödemektedir” açıklamasında bulundu.



Açıklamada şöyle devam edildi: Hurda İhalesi ile ilgili halen daha bir açıklama yapılmadı. İhaleyi kazanan firma niçin çekilmiş ve en uygun teklifi veren 2. ve 3. firmalar atlanarak 4. firmaya nasıl verilmek istenmektedir. Kıb-Tek Yönetim Kurulu kendilerini dokunulmaz hissetmekte ve jeneratör ve depolama ihaleleri konusunda çıkıp halka doğruları açıklamamaktadırlar. Kurumu iyice borç batağına sokacak bu ihalelerin zarureti nerden kaynaklanmaktadır.

Amaç birilerine para kazandırmak mıdır? Öyle değilse bu ihale niye uluslararası katılıma açık değildir. Alınacak olan jeneratör belli, o jeneratörün buradaki temsilcisi bellidir. Bu nasıl şeffaf ihale oluyor anlamıyoruz. İktidar Partileri bu rantın neresindedirler. Herhangi bir yerinde yoksalar Kıb-Tek’i araştırma önergemize niçin ret oyu vermişlerdir? YDP iktidara geldiğinde harcanan her kuruşun hesabını soracaktır.”