KIB-TEK YÖNETİMİNDE DEVİR TESLİM

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:24

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan Ahmet Hüdaoğlu, görevi As Başkan Saygılı’ya devretti.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Ahmet Hüdaoğlu ve görevi vekaleten devralan Muharrem Saygılı açıklamalarda bulundu. Saygılı, “Kıb-Tek’in ve Kıbrıs Türk toplumunun yararı için bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz” derken, Hüdaoğlu, “Siyasal partiler Kıb-Tek’le ilgili duruşlarını netleştirmeli ve bu politikalar etrafında uyum aramalı” açıklamasında bulundu.

As Başkan Saygılı, kasım ayında As Başkanlık görevine getirildiğini ve süreç içerisinde yönetim kurulu ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Ahmet Hüdaoğlu’na bugüne kadar kurum için verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Saygılı, görevde oldukları süre boyunca Kıb-Tek’in ve Kıbrıs Türk toplumunun yararı için bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ahmet Hüdaoğlu ise konuşmasında, görevde olduğu süre boyunca Yönetim Kurulu ile yaptıkları çalışmaları anlattı.

Göreve atandıkları Mart 2018’e işaret eden Hüdaoğlu, “Kronik sorunların ve müzmin mutsuzluğun kol gezdiği bir yere dönüşme potansiyeli olan Kıb-Tek’te pozitif bilimi, pozitif ruh haline tahvil ederek çalışmaya başladık. Politik çekişmelerin, itiş kakışın ve lüzumsuz kavgaların yıldırıcı etkisine teslim olmadan, bilimsel ve teknik reçetelerle yolumuza devam ettik. ‘Çözümsüz sorun; projesiz çözüm yoktur’ paradigmasını kendimize rehber edindik” dedi.

Hüdaoğlu, şunları da ekledi:

“Zaman içinde değişen koşulların dikkate alınmadığı, toplum sağlığını göz ardı ederek, filtre olmaksızın devam eden, ucuz üretim maliyetlerini yakalamaktan uzak ve verimsiz üretim modelinin sürdürülemeyeceğini tespit eden Yönetim Kurulumuz, ilgili tüm teknik personelin çalışması ve katılımı ile konuyu detayları ile tartışarak 2030 yılına kadar olan dönem için 146 sayfalık ‘Üretim Senaryoları Raporu’nu hazırladı ve hayata geçirmek için kararlar aldı. Aynı şekilde, iletimde ve dağıtımda yapılması gerekenler değerlendirilerek adımlar atıldı”

Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere Kıb-Tek çalışanlarıyla uyum içinde çalıştıklarını belirten Hüdaoğlu, şunları da kaydetti:

“Üzülerek belirtmeliyim ki Kıb-Tek’in, gelecekteki enerji politikaları içerisindeki görevleri ve yeri ile yönetim şekli, siyaset kurumu tarafından netleştirilmediği sürece, uyum sağlama ve çalışmaları ileriye taşıma olanağı olmayacaktır. Siyasal partiler bununla ilgili duruşlarını netleştirmeli ve bu politikalar etrafında uyum aramalıdırlar.”

Özel veya kamu olduğuna bakılmaksızın kurumların verimli ve etkin şekilde üretim ve hizmet alanında görevlerine devam edebilmelerinin kendisi için önemli olduğunu kaydeden Ahmet Hüdaoğlu, “Bu anlayışla görev yaptığım süre içerisinde çalışanlar arasında elimden geldiğince hakkaniyet sağlamak için uğraş verdim. Bundan da gurur duyarım” dedi.

Hüdaoğlu, şunları da ekledi:

“Görev sürem içerisinde teknokratların da etkin katılımıyla değişken koşulları da dikkate alarak hazırlanmış olan, kısa ve uzun vadeli üretim senaryoları yatırım programının hayata geçirileceğinin Hükümet tarafından ilan edilmesi benim için sevindiricidir. Görev yaptığım süre içerisinde Yönetim Kurulu toplantılarında daha iyiyi bulmak için zaman zaman yaşadığımız tartışmalarda, KIB-TEK’te en üstten en alta kadar birlikte çalıştığımız arkadaşlarımı üzmediğimi umut ederek görevimi vicdanen rahat olarak devrediyorum. Yeni atanacak Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim.”