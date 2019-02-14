KIB-TEK'DE HÜDAOĞLU GÖREVİNDEN ALINDI!

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 19:42

Hükümetin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nu görevden alma kararı ürettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz Salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında alındığı öğrenilen kararın ardında bazı rahatsızlıkların yanı sıra Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun hükümetin bilgisi dışında Toplu İş Sözleşmesi yapması olduğu ifade ediliyor.

Kıbrıs Postası’nın kamuoyuna duyurduğu maaş artışı dışında 2011 sonrası kurumda çalışmaya başlayan personele ek maaş artışı sağlayan toplu iş sözleşmesi konusunda hükümetin sonradan haberdar olduğu ve bunun hükümette ciddi rahatsızlık yaratmıştı.

Kıbrıs Postası’nın yine gündeme getirdiği ve Kıb-Tek’in doğru yönetilmediği ile ilgili iddialar ise Hüdaoğlu’nun gidişini hızlandırdığı ifade ediliyor.

Kulislerde Hüdaoğlu’nun görevden alınması ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun toptan görevi bırakacağı iddiaları da dolaşıyor.

(KIBRIS POSTASI)