KIB-TEK'TE, MUHARREM SAYGILI DÖNEMİ

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 08:53

Ahmet Hüdaoğlu’nun bu görevden alınmasının ardından vekaleten Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Saygılı, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında asaleten atandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Muharrem Saygılı’nın KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandığını, bu sabah BRT 1 TV’deki Sabah Haber’de açıkladı.

Nami, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda CTP’nin eksik olan bir üyeliği için ise Şevki Barutçu’yu görevlendirdiklerini söyledi.

Bakan Nami, bu atamalarla KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda eksiklik kalmadığını ifade etti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, Bakanlar Kurulu’nun 12 Şubat’taki kararıyla görevden alınmıştı.