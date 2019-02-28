"KIB-TEK'TE PROFESYONELLEŞMEYE GİDİLECEK"

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 08:58

Erhürman, kamuda verimlilik sorunu bulunduğunu, bu sorunu aşmakla yükümlü olduklarını belirtti.

Sosyal ve Ekonomik Konsey’in XXX. toplantısı, 2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı konulu toplantısı bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Konferansta, Başbakan Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı ve Sosyal Ekonomik Konsey Başkanı Ödül Muhtaroğlu konuşma yaptı.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı başladı. Açılış konuşmalarının ardından verilen ara sonrasında Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı ve Sosyal Ekonomik Konsey Başkanı Ödül Muhtaroğlu, 2019-2021 Orta Vadeli Program sunumu yaptı.

Kuruluş temsilcilerinin bildirilerini sunması ve bildirilere ilişkin cevap ve açıklamalarla toplantı sona erdi.

Başbakan Tufan Erhürman, 2018 yılının ders almayı bilen herkese sosyal ve ekonomik kalkınma açısından ders veren bir yıl olduğunu söyleyerek, dövizdeki dalgalanmalar, sel ve taşkınlar gibi sorunlarla karşı kalındığını kaydetti.

Erhürman, 2018 yılı ortasında yaşanan krizin; onlarca yıldır yapılmaması gerektiği halde yapılan ve yapılması gerektiği halde yapılmayanlarla ilgili olduğunu belirtti.

2019 yılının da kolay bir yıl olmayacağını söyleyen Erhürman, toplumsal seferberliğe ve her kesimin elini taşın altına koymasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Herkesin değişim istemesinin avantaj olduğunu belirten Erhürman, herkesin değişimden kendisinden değil başkasından başlanması gerektiği düşünmesinin ise dezavantaj olduğunu söyledi.

Erhürman, tek bir vatandaşın dahi üzülmesini istemediklerini ancak değişim kararlılığından vazgeçmelerinin mümkün olmadığını, gelecek kuşaklar için de değişimin şart olduğunu ifade etti.

Hükümetin bir yıl içinde yaptığı icraatlara değinen Erhürman, TC’den gelen suyun tarıma aktarılması konusunun Türkiye ile görüşmelerde gündeme getirildiğini, suyun ne zaman kullanılabileceğinin bilinmesinin tarımda planlama yapılabilmesi için önemli olduğunu belirtti.

Güzelyurt’ta yerel kaynaklardan narenciyeye 1 TL’nin altında su aktarılması için yatırım yapıldığını, kalkınmada öncelikli bölge olan Lefke’de Güzelyurt-Lefke yolunun Doğancı’ya kadar olan kısmının tamamlandığını, kamulaştırma sorunun da çözüldüğünü dile getiren Erhürman, yollarda kamulaştırma sorunlarının aşılmaya başlandığını kaydetti.

“NİSAN’DA UÇAK SEFER SAYILARI ARTACAK. BİLET FİYATLARINDA DÜŞÜŞ REALİZE OLACAK”

Erhürman, nisan ayında uçak sefer sayılarında artış gerçekleşeceğini, bilet fiyatlarının düşüşünün realize olacağını ifade etti.

Güzelyurt Hastanesi’nin ikinci etap ihalesine çıkıldığını dile getiren Erhürman, acil serviste yaşanan gelişmeler, Kalkanlı’da Yaşam Evi açılması, hastabakıcılık kurslarına değindi.

Erhürman, kurumlara yönelik istihdam ve terfilerin sınavla yapıldığını, sözleşmeli personelin sınavla alındığını kaydetti.

“MUHALEFET HÜKÜMETİN BOZULACAĞI SPEKÜLASYONLARI ÜZERİNDEN POLİTİKA YAPIYOR”

Muhalefetin 12 ay boyunca öneriler yerine hükümetin bozulacağı spekülasyonları üzerinden politika yaptığını, istikrarsızlık yaratmaya çabalandığını söyleyen Erhürman, bu spekülasyonlarla hızla atılması gereken adımların engellenmeye, bürokrasinin iş yapamaz konuma getirilmeye çalışıldığını belirtti.

Erhürman, hükümetin dimdik ayakta ve hedefinin bilincinde olduğunu vurguladı.

“KIB-TEK, KOOPERATİF MERKEZ BANKASI VE VAKIFLAR BANKASI’NDA PROFESYONELLEŞMEYE GEÇİLECEK”

Erhürman, KIB-TEK, Koperatif Merkez Bankası, Vakıflar Bankası’nda hızla profesyonelleşmeye geçileceğini, siyasi atamalar yerine kriterlere uygun olarak profesonel insanların yönetime geleceğini belirtti.

Bütçe olanakları belliyken, bir kesime fazla bir kesime daha az verilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Erhürman, “Sorumluluğumuz bugün yaşayanlara belki onlardan bile fazla gelecek kuşaklara yöneliktir. Bunun bilinci ve kararlılığı içindeyiz” dedi.

Kamu reformu ile ilgili şikayetleri dinleyeceklerini, her türlü iletişime açık olduklarını söyleyen Erhürman, kamuda verimlilik sorunu bulunduğunu, bu sorunu aşmakla yükümlü olduklarını belirtti.

Kamuda verimliliği sağlamak için değişimin gerçekleşeceğini dile getiren Erhürman, kamu reformuna ilişkin yasa tasarısının Meclis’e sunulduğunu, sendikalarla konuşmaya devam edecekleri kaydetti.

Erhürman, Enerji Dairesi’nin kurulmasına ilişkin yasanın Meclis’e gittiğini, İstatistik Kurumu’nun kuruluşuna ilişin yasanın iki hafta içinde Meclis’ten geçeceğini, Ar-Ge ve teknoparklarla ilgili 2009’dan beri Meclis’te bekleyen yasanın geçtiğini söyledi.

Kayıt dışılıkla ilgili mücadelenin ciddi şekilde sürdürüleceğini, teşviklerin masaya yatırılacağını söyleyen Erhürman, “Anomalileri silip süpürmemiz gerekir ki üç yıl içinde önümüzde koyduğumuz hedeflere ulaşabilelim” dedi.

Yüksek öğretimde teşviklerin kalite vizyonu ile düzenleneceğini dile getiren Erhürman, üniveriste sayısının nüfusa oranla yeteceği yere geldiğini kaydetti.

DAÜ’ye İskelede kampüs için arazi devredildiğini dile getiren Erhürman, turizmde de teşviklerin doğru yöne taşıyacak unsurlar haline geleceğini belirtti.

Hükümetin iki konuda kararlılığının tam olduğuna işaret eden Erhürman, istikrarsızlık ve “hükümet geçicidir” algısı yaratma girişimlerine karşı yekvücut durmak konusunda ve değişimi gerçekleştirme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

(K.POSTASI)