"KIB-TEK'TE SAADET ZİNCİRİ VAR"

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:05

Arıklı, TİS’in de “buz dağının görünen kısmı” olduğunu ifade ederek, Kıb-Tek’in ayrı bir cumhuriyet olduğunu savundu, El-Sen’in süresiz grev açıklamasını anımsattı.

Erhan Arıklı, Kıb-Tek’te “saadet zinciri” ve “rant” bulunduğunu, bunun geçmişten bugüne böyle olduğunu savunarak, bu yüzden hükümetin Kıb-Tek ve El-Sen konusunda adım atması durumunda yanında olacaklarını, destek vereceklerini söyledi.

Jeneratör ihalesine de değinen Arıklı, uluslararası ihaleye çıkılması durumunda rakamların çok daha düşük olacağını, şimdiki rakamların 40 milyon Euro civarında olduğunu, ancak geçmişte 4 jeneratöre taş patlasa 30 milyon Euro fiyat alındığını anlatan Arıklı, bu yönde eleştirilerde bulundu, sorular sordu ve “Allahtan da mı korkmazsınız” dedi, ayrıca halka da korku salındığını iddia etti.

Kablo ile elektrik, yenilenebilir elektrik altyapısına neden yatırım yapılmadığını soran Arıklı, bunların bedelinin ne olduğunu sordu.

Kıb-Tek’te 10 milyon Euroluk rant olduğunu savunan Arıklı, bunun paylaşılacağını iddia etti ve hükümetin ve Meclisin buna dur demesi gerektiğini ifade etti.