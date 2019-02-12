"KIB-TEK'TE YAPILAN YOLSUZLUKLAR"

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı 19:02

Devletin borcunu ödemeyerek Kıb-Tek’e “kazık attığını”, Kıb-Tek’in de halka “kazık atmak” suretiyle bu geliri elde etmeye çalıştığını söyleyen Zaroğlu, Kıb-Tek yönetiminin personel giderlerinin azaltması yerine sürekli giderlerin artırılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kış aylarından dolayı da birçok ailenin elektrik faturalarını ödeyemediğini dile getiren Zaroğlu, kurumun içinde bulunduğu koşullara bakmadan yaptığı artışların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Kıb-Tek’de yapılan “oyun” ile tüketicinin mağdur edildiğini dile getiren Zaroğlu, elektrik faturalarındaki artışların dikkate alınarak, kurumun faturalanma sürecini değiştirdiğini belirtti.

“Kıb-Tek’in er veya geç özelleştirileceğini” söyleyen Zaroğlu, en yakın zamanda kablo ile elektrik gelmesini temenni etti.

Kurumun bankalara olan borçlarını da dile getiren Zaroğlu, Kıb-Tek’in bankalara olan borcunu rakamlar halinde okudu. AKSA’ya ödenen rakamı da söyleyen Zaroğlu, Kıb-Tek’te yapılan harcama miktarlarını anlattı. Kıb-Tek ile ilgili sorunların hiçbirisine yanıt alamadıklarını söyleyen Zaroğlu, personel emekliliğinin Kıb-Tek tarafından üstenmesini eleştirdi.

Zaroğlu ayrıca, Maliye ve Ekonomi Bakanlarını sağduyuya davet ederek, bir an önce yapılan yanlışın düzeltilmesini istedi.