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"KIBRIS ÇARESİZ DEĞİL"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs ile ilgili iyi adımlar atıyoruz, ama Rum kesimi karşı çıkıyor. Kıbrıs çaresiz değil. Kıbrıs'ın etrafındaki doğal kaynaklarda orada yaşayan insanlarımızın da hakkı var” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:12

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen 'Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu' konulu konferansa katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Fethullah Gülen'in talebi için FBI'a kanıt sunmaya başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“KIBRIS ÇARESİZ DEĞİL”

İran ile yapılan anlaşmalardan Amerika'nın geri çekilmesi ve herkesi buna mecbur bırakması yanlış. Bizim gibi başka ülkelerde bu isteklere karşı çıkıyor.

Biz bu isteklere karşı çıkacağız, her zaman söylüyoruz. Etrafımızdaki çözümü dondurulmuş itilaflar var.

Özellikle Kıbrıs ile ilgili bazı iyi adımlar atıyoruz.

Ancak Rum kesimi buna karşı çıkıyor. İnanın Kıbrıs çaresiz değil. Kıbrıs'ın etrafındaki doğal kaynaklarda orada yaşayan insanlarımızın da hakkı var dedik. Rum kesimi tek taraflı adımlar atınca bizde kendi yatırımımızı yaparak gerekli çalışmaları başlattık.

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