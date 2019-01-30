"KIBRIS KONUSUNDA SON GELİŞMELER"

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:16

Akansoy, hükümet olarak çeşitli farklılıkları bilerek yola çıktıklarını, bu hassas yolda devam ettiklerini, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın çalışma ve yorumlarını da bu bilinç içinde değerlendirdiklerini anlattı.

Akansoy, Avrupa Parlamentosundaki Kıbrıs Türk halkına ait 2 sandalye hakkı ile ilgili yapılan konuşma ve girişimleri de anlatarak, bu hakkın dayanağının Kıbrıs Türk halkının yüzde 65 ile “evet” dediği Annan Planı olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaretine de değinen Akansoy, bu konudaki açıklama ve görüşmeleri değerlendirdi, görüşmelerden yaptığı tespitin; müzakerelerin devam edeceği, ucu açık olmayacağı, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunacağı, masadan kaçılmayacağı gibi olduğunu belirtti.

Akansoy, müzakerelerin Kıbrıs Türk halkı açısından önemli olduğu kadar tüm aktörler tarafından da büyük önem taşıdığını, tek başlarına bir süreç yürütmediklerini, Türkiye ile koordine içinde çalışıldığını, tek başına kimsenin bir şey yapmadığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının haklarının, güvenliğinin, siyasi eşitliğinin büyük önem taşıdığını, geçmiş dönemde bu konuda ciddi gelişmeler ilerlemeler sağlandığını vurgulayan Akansoy, BM yetkilisinin ileriki günlerde adaya geleceğini, Cumhurbaşkanı’nın tüm geçmişi silerek yeni bir konuyu gündeme getirmesinin yeni arayışlar aramasının mümkün olmadığını kaydetti.

Federasyon dışında bir konunun görüşülmesinin bu aşamada zor olduğunu, Rum liderin açıklamalarla yanlışlar yaptığını, “suyu bulandırdığını”, buna katılmadıklarını ancak buna uyarak yeni adımlar atılmasının beklenmesinin yanlış olduğunu anlatan Akansoy, müzakerelerde her şeyin görüşülebileceğini ancak önemli olanın her iki tarafın da kabul edebileceği konular olduğunu vurguladı.

Siyasi eşitliğin olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Akansoy, yeni sulara açılmaları durumunda kaybolabilecekleri veya bulgurdan bile olabileceklerini kaydetti.

Kıbrıs konusunda bugüne kadarki kazanımlardan vazgeçmeden Türkiye ile birlikte Rum tarafına masaya gel demeleri gerektiğini ve bunu dünyaya doğru bir şekilde anlatmaları gerektiğini ifade eden Akansoy, Kıbrıs Türk halkının bir birini yormadan bu konuda birlik olması gerektiğini belirtti.

Siyasetin öznesinin Meclis değil halk olduğunu vurgulayan Akansoy, Kıbrıs konusunda gerçeklerden kaçılmaması gerektiğini, halkın belirsizlikten bıktığını, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyan 11 Şubat 2014 belgesinin mutlaka korunması, sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.