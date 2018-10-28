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“KIBRIS SORUNUNDA ÇIKMAZ SAATLİ BOMBA”

Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu, Kıbrıs sorununda çıkmazın, “saatli bomba” olacağını söyledi

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:20
“KIBRIS SORUNUNDA ÇIKMAZ SAATLİ BOMBA”

Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu, Kıbrıs sorununda çıkmazın, “saatli bomba” olacağını söyledi.
Fileleftheros gazetesine söyleşi veren Hacıdimitriu, çözüm bulunmasında yaşanacak her gecikmenin, boşa geçecek her anın, “işgal ve istilanın oldubittilerini sağlamlaştıracağını” iddia etti ve 44 yılda çok şey kaybedildiğini kaydetti.
Hacıdimitriu, 1963 yılından bu yana Kıbrıs sorununun hukuki boyutunu tartışmaktan başka hiçbir şey yapılmadığını belirtirken, önce nasıl bir Kıbrıs istendiğinin tartışılması ve buna karar verildikten sonra işin hukuki ve kurumsal boyutunun görüşülmesi gerektiğini söyledi.
Röportajında, “Kıbrıs 1950-1959 – İrredantizm’in Sonu” adlı yeni kitabından da bahseden Hacıdimitriu, komitenin bundan sonraki çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

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