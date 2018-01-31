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Kıbrıs Türk Ticaret Odası başkanlığına deniz seçildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanlığına Turgay Deniz Seçildi. KTTO Meclisi, 55’inci dönem Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yeni oda meclisi, ilk toplantısını bugün yaparak, başkan ve yönetim kurulunu belirledi.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 20:42
Kıbrıs Türk Ticaret Odası başkanlığına deniz seçildi

Başkan Turgay Deniz Oldu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanlığına Turgay Deniz Seçildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası  (KTTO) Başkanlığına Turgay Deniz Seçildi. KTTO Meclisi, 55’inci dönem Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yeni oda meclisi, ilk  toplantısını bugün yaparak, başkan ve yönetim kurulunu belirledi.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, başkanlığa Deniz, başkan vekilliğine Mehmet Eziç ve Semral Erel’in getirildiği yönetimde kurulunda Alp Cengiz Alp, A. Serhan Kaner, Emre Olgun, Selen Necat Gürkan, Serhan Kombos ve Vargın Varer yer aldı.

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